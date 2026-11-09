Tobías Reinhart remarca que el objetivo de la U es amarrar el "Chile 2" y ganar la Copa Chile: "Vamos a pelear todo lo que nos queda"

Universidad de Chile no pudo evitar que Colo-Colo sellara el título de la Liga de Primera. Es que a pesar de derrotar por 2-1 a Cobresal en Rancagua, el "Cacique" le ganó en la agonía a Ñublense en Chillán y abrochó su estrella 35.

Por eso, ahora los azules tendrán que luchar por quedarse con el Cupo del "Chile 2" para la Copa Libertadores 2027 e intentar ganar la Copa Chile, donde están en semifinales.

Tras la victoria ante los "mineros", el volante Tobías Reinhart expresó: "Contento porque pudimos sacar adelante este partido. Ahora, tratar de ganar todo lo que nos quede (...) Teníamos que hacer nuestro trabajo acá, nuestro partido, ganamos hoy (domingo) así que estamos contentos por eso".

Consultado por no lograr el título en esta temporada, sostuvo: "No es para hacer especulaciones, creo que intentamos hasta el final, intentamos todo, salimos cada partido a ganar, como te exige este club; este año no pudo ser, pero vamos a pelear todo lo que nos queda".

Por último, Reinhart anticipó el duelo frente a O'Higgins tras el receso por la fecha FIFA de noviembre: "Va a ser un lindo partido. Tenemos que salir a ganar igual, es una linda cancha, un lindo estadio".

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