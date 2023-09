Tite asoma como alternativa para dirigir al Flamengo de Pulgar ante inminente salida de Sampaoli

Tras el empate ante Sao Paulo que le significó perder la final de la Copa de Brasil, todo parece indicar que Jorge Sampaoli estaría viviendo su últimos días al mando del Flamengo de Erick Pulgar.

El ex DT de la Roja llegó con la misión de mejorar el discreto inicio de temporada del "Mengao", pero el equipo no ha despegado y ahora solo les queda por competir en el Brasileirao, donde marchan séptimos con 40 puntos, a once del líder Botafogo.

Por lo mismo, desde el país de la samba aseguran que el ciclo del casildense en Río de Janeiro no seguiría más de allá del presente año y algunos ya pusieron sobre la mesa a su posible sucesor.

"La permanencia para 2024 está descartada, y el rojinegro ya mira al mercado a la hora de elegir al próximo entrenador. El nombre de Tite es el más fuerte en los pasillos", apuntaron desde Globo Esporte.

La publicación apunta que si bien no existen negociaciones formales, sí hay conversaciones preliminares para que el ex entrenador de la selección brasileña se haga cargo del conjunto carioca a partir del siguiente año.

PURANOTICIA