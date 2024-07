Tiago Nunes sale al paso de las críticas y defiende la llegada de Francisco Arancibia a U. Católica

Gran sorpresa y una oleada de comentarios generó la noticia sobre el interés de Universidad Católica en contar con Francisco Arancibia, delantero de Cobreloa, que en la presente campaña registra 16 encuentros disputados con el conjunto loíno.

Aunque aún no es oficial su arribo a la precordillera, este jueves en conferencia de prensa el técnico Tiago Nunes salió al paso de las críticas que han rondado la operación, detallando sus motivos para apostar por el futbolista de 27 años.

"Faltan algunos detalles para firme el contrato oficialmente. La llegada del jugador es por un motivo muy simple: cada día es más difícil encontrar jugadores con las características de él", explicó el entrenador brasileño.

En la misma línea, el DT argumentó que "son extremos clásicos que enfrentan al lateral, a los centrales y terminan las jugadas dentro del área. Cuando tienes un centro delantero o atacantes como Fernando Zampedri y Gonzalo Tapia, tener jugadores que puedan aportar más volumen en llegadas ofensivas, cada día es más difícil de encontrar".

Sobre los cuestionamientos con respecto al hecho de que tanto él como Arancibia comparten la misma agencia de representación, el estratego respondió que "no acepto las críticas. Las hacen porque no me conocen. Acá tenemos un proceso muy transparente, muy claro y la verdad no veo ningún problema el representante. Acá lo importante es el jugador porque repito ¿Cuántos jugadores hay en la liga chilena de estas características?".

Por otra parte, destacó el buen momento del equipo, subrayando que "queremos estar arriba, pelear por el título, pero al mismo tiempo sabiendo que son 14 finales. Tenemos que encarar ese partido como único. No estoy pensando a largo plazo, solo semanalmente. Es una de las estrategias que hemos adoptado luego de mi llegada".

Asimismo, señaló que "creo que somos candidatos. La UC siempre es candidato. Estamos metidos entre esos seis o siete equipos que suben o bajan dos posiciones, y por eso lo importante es ir siendo mejores de lo que hemos sido en el último partido y ojalá estar en la pelea por el título hasta la última fecha".

