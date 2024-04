Tiago Nunes dice que le "sorprende" la citación al Tribunal de Disciplina de la ANFP por uso de un tablet

El entrenador de Universidad Católica, Tiago Nunes, fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP después de que el árbitro Héctor Jona denunciara en su informe un mal uso de un tablet durante el partido ante Colo-Colo en el estadio Santa Laura.

Por eso, el estratego brasileño reaccionó a ese hecho en la conferencia de prensa previa al duelo de este sábado ante Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

"Me sorprende un poco. Usamos una cámara táctica en vivo para tener un panorama general de lo que estaba sucediendo en la cancha. Me parece que es un tema que debería ser tratado de forma más natural. Claro que voy a dejar esto a cargo del club y si necesita que esté presente para dar explicaciones, estaré", expresó el adiestrador.

En tanto, sobre la visita al cuadro nortino y el pasto sintético, que además será instalado en el nuevo San Carlos de Apoquindo, sostuvo: "Me parece que se puede jugar bien ahí, veo siempre que los equipos se asocian e intentan jugar. No va a ser un impedimento. Es un rival duro, no están bien en la tabla y en sus últimos dos partidos de local obtuvo dos victorias".

"Hay distintos tipos de sintético, incluso el Mundial en Brasil se jugó en sintético en el caso de Paranaense, que es muy parecido al natural, no se marcan diferencias. Incluso es mejor de jugar muchas veces, porque siempre está en perfectas condiciones. Trabajé en Botafogo, un pasto sintético de altísima calidad. Es un pasto perfecto, no lastima a nadie, el jugador se siente cómodo e incluso entrenábamos ahí", añadió.

Por último, sobre el estado de Agustín Farías y Fernando Zampedri, quienes asomaban como posibles bajas, Nunes comentó que "Fernando no se sintió bien el día miércoles, tuvo un poco de fiebre, algo simple, pero está bien y viaja normalmente. Agustín sintió un poco de dolor en su pierna el día martes. Está en tratamiento y va a intentar estar disponible. Hasta minutos antes del partido vamos a tener confirmación. Gary (Kagelmacher) está 100% disponible, entrenó toda la semana normalmente".

PURANOTICIA