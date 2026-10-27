Terremoto en la Primera B: Tribunal de Disciplina de la ANFP desafilia a San Marcos de Arica

Un verdadero terremoto se produjo en la Primera B del fútbol chileno. Es que cuando falta una fecha para que culmine la fase regular, San Marcos de Arica fue desafiliado.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer este martes el fallo contra el conjunto nortino.

"En relación a la denuncia interpuesta por el Directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, a la cual se sumaron en calidad de terceros coadyuvantes los clubes Rangers de Talca, Unión San Felipe y Santa Cruz, en contra del club San Marcos de Arica, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina en sesión efectuada el día de hoy, resolvió, en votación dividida, de seis votos contra uno, acoger la petición principal de la denuncia e imponer al club San Marcos de Arica la sanción de Desafiliación", sostiene el texto.

"Se deja constancia de la prevención de uno de los integrantes de la Sala, quien concurriendo al voto de mayoría estima que la sentencia, en lo sancionatorio, debe contemplar los efectos dispuestos en el artículo 87 de las Bases del Campeonato de Primera B correspondientes al torneo 2026, contabilizándose todos los partidos que hubiere disputado o que le restaren por disputar, como perdidos por un marcador de 3x0, salvo que el equipo rival hubiere obtenido un triunfo por una diferencia mayor", se añade.

Además, se agrega: "El voto de minoría estuvo por acoger una de las peticiones subsidiarias, aplicando la sanción contemplada en el artículo 85, inciso tercero, del Reglamento de la ANFP vigente al momento de los hechos denunciados, consistente en remitir los antecedentes al Consejo de Presidentes de Clubes para que resuelva la propuesta de desafiliación".

En tanto, Deportes Puerto Montt también fue denunciado, aunque se rechazó el reclamo.

De esta manera, se enciende el final del certamen, debido a que Cobreloa y San Luis, que están empatados en la cima, sumarán tres puntos más para quedar con 57 unidades y definirán todo en la última jornada de este fin de semana.

PURANOTICIA