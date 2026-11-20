Manuel Pellegrini y el Real Betis se preparan para afrontar este sábado el derbi ante el Sevilla por la Liga española, en medio de un tenso ambiente al interior del camarín verdiblanco, marcado por la situación de uno de sus futbolistas.

La suplencia del volante argentino Giovani Lo Celso, quien no ha sumado minutos en los últimos tres compromisos, habría generado diferencias entre el plantel y el técnico chileno. De hecho, en el reciente encuentro frente al Elche, el mediocampista trasandino ni siquiera fue considerado entre los suplentes.

"Posición firme con Lo Celso en el vestuario del Betis tras la tormenta con Pellegrini", tituló el medio Estadio Deportivo al abordar el conflicto que rodea al equipo del Ingeniero.

Además, el citado medio añadió que "a priori, continuará, como mínimo hasta final de temporada, y, más allá de los mimos de la entidad de La Palmera, Giovani Lo Celso cuenta con el respaldo del vestuario heliopolitano?, donde lo consideran una pieza trascendente dentro del mecanismo grupal y que no perciben que a día de hoy el rosarino se encuentre descontento pese a lo ocurrido".

Por su parte, según dio a conocer la Cadena COPE, el origen de esta situación se remontaría al encuentro frente al Borussia Dortmund por la Champions League, cuando Lo Celso permaneció calentando durante todo el compromiso, pero finalmente no ingresó al terreno de juego.

A raíz de este episodio, el futbolista abandonó los vestuarios antes de que terminara el partido, un gesto que habría generado molestia en el entrenador chileno y que podría explicar parte de las diferencias que ahora rodean al camarín del Betis.

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