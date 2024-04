Tagle adelanta opciones para localía de U. Católica en segundo semestre: "Algún duelo podría ser fuera de Santiago"

Universidad Católica dejó el año pasado la localía en San Carlos de Apoquindo, debido a que el recinto precordillerano entró en remodelación. Y si bien en el cuadro de la precordillera proyectaban volver en este 2024 al coliseo, todo indica que lo harán en el inicio del próximo año.

Así lo aseguró el presidente de Cruzados, Juan Tagle, tras la Junta Ordinaria de Accionistas 2024 realizada durante este jueves.

"Estamos presupuestando que esto termine a fines de año y nuestro gran objetivo es comenzar el Campeonato Nacional 2025 en la nueva casa. Es un desafío, porque toda obra presenta complejidades", expresó el timonel del conjunto de la franja.

"Hubo incertidumbres por retrasos en el diseño de las vigas principales de la tribuna Livingstone, también hubo retrasos asociados al proyecto eléctrico y al proyecto de clima, pero todo eso se ha ido despejando y ahora tenemos que trabajar en el cronograma definitivo que apunta hacia fines de año", añadió.

Además, adelantó que la UC no seguiría jugando de local en el Santa Laura para el segundo semestre: "Nos quedan tres partidos de local en el Santa Laura este semestre y con eso finaliza ese contrato. No estamos satisfechos con el estado de la cancha, nunca lo estuvimos, ahí hay un desafío pendiente para el estadio, además de otros desafíos que tiene ese reducto. Estamos evaluando distintas alternativas para el segundo semestre, es probable que juguemos en más de algún lugar, no tendremos una sede fija".

Por último, Tagle mencionó los estadios que tiene en la mira para ejercer de local: "Evaluaremos cómo queda la nueva superficie del estadio de La Florida. También veremos la posibilidad de jugar en el Estadio Nacional. Algún partido podría ser fuera de Santiago y hemos pensado en Concepción, donde siempre hemos tenido muy buena acogida".

