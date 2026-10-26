Tabilo regresa al top 30 del ranking ATP mientras Garin sufre un duro desplome

La temporada 2026 del tenis entra en su recta final y, como es habitual cada lunes, la ATP actualizó el ranking mundial, que registró movimientos entre los principales representantes chilenos del circuito.

Alejandro Tabilo, quien se mantiene como la primera raqueta nacional, protagonizó un ascenso de un puesto y se ubicó en el lugar 30 del mundo, consolidando su posición entre los mejores tenistas del circuito.

En tanto, Tomás Barrios recuperó el segundo lugar entre los chilenos, pese a retroceder una posición en la clasificación mundial, pasando del puesto 155° al 156°. Esto, mientras Cristian Garin continúa su caída en el ranking, luego de perder 20 lugares y situarse en el puesto 171°.

Por su parte, Nicolás Jarry protagonizó uno de los mayores ascensos de la semana, al escalar 70 posiciones para ubicarse en el lugar 784°. El movimiento se produjo tras alcanzar los octavos de final del torneo de Cali la semana pasada, en su regreso al circuito después de seis meses alejado de las canchas por lesión.

En cuanto al top ten, el italiano Jannik Sinner se mantiene en la cima del ranking, seguido por el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz. Sin embargo, de acuerdo con el escenario planteado para el cierre de la temporada, Zverev terminaría el año como número uno, debido a que Sinner ya cerró su calendario y no podrá defender los puntos obtenidos en el mismo período de la temporada anterior.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 10.450 puntos (0)

2° Alexander Zverev (Alemania) 9.750 (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 5.610 (0)

4° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.680 (0)

5° Daniil Medvedev (Rusia) 3.860 (0)

6° Flavio Cobolli (Italia) 3.690 (0)

7° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.515 (0)

8° Arthur Fils (Francia) 3.425 (+2)

9° Frances Tiafoe (Estados Unidos) 3.380 (0)

10° Alex de Miñaur (Australia) 3.280 (-2)

RANKING DE LOS CHILENOS

30° Alejandro Tabilo 1.565 (+1)

156° Tomás Barrios 364 (-1)

171° Cristian Garin 336 (-20)

260° Matías Soto 214 (+5)

693° Daniel Núñez 48 (-6)

713° Nicolás Villalón 45 (0)

784° Nicolás Jarry 36 (+70)

813° Bastián Malla 34 (-9)

829° Benjamín Torrealba 33 (-13)

990° Nicolás Bruna 20 (+42)

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