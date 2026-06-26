Tabilo conoció su camino en Wimbledon: enfrentará a un duro especialista en césped

Después de que Tomás Barrios (135° del ranking ATP) no lograra superar la qualy, Alejandro Tabilo (33°) será el único chileno en el cuadro principal de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada y que arrancará este lunes 29 de junio.

Y el nacional ya tiene rival para su debut en el major londinense, luego de que este viernes se realizara el sorteo del main draw.

"Jano", quien es el 30° cabeza de serie, enfrentará en primera ronda al polaco Kamil Majchrzak (46°), a quien ha derrotado las dos veces que jugaron, curiosamente ambas en Grand Slams. La primera fue el 2022 en el US Open y la segunda hace unas semanas en el estreno en Roland Garros.

Ahora, el cotejo asoma más complicado, debido a que el europeo se siente muy bien en césped. De hecho, hace unas semanas conquistó en 's-Hertogenbosch el primer título de su carrera y el año pasado alcanzó octavos en Wimbledon.

En cambio, el zurdo nacido en Canadá llega al major británico con muchas dudas y sin triunfos en la gira sobre césped, después de caer en sus estrenos en el ATP 500 de Queen's, ante el qualy australiano Rinky Hijikata, y esta semana en el ATP 250 de Mallorca, frente al húngaro Fabian Marozsan.

En caso de vencer al polaco, "Ale" se mediría en segunda fase con el ganador de la llave entre el italiano Mattia Bellucci (65°) y el estadounidense Zachary Svajda (69°), mientras que en una tercera ronda asoma el australiano Alex de Miñaur (6°).

Consignar que esta será la tercera participación de Tabilo en Wimbledon, donde su mejor actuación fue en la edición de 2024, cuando alcanzó la tercera ronda, donde cayó ante el estadounidense Taylor Fritz en sets corridos. Además, será su regreso a La Catedral, debido a que el año pasado no jugó en toda la gira sobre pasto por lesión.

PURANOTICIA