Suspenden el duelo entre U. La Calera y Coquimbo por la Copa Chile debido al sistema frontal

El sistema frontal que azota a la zona central del país cobró una nueva "víctima" en la programación de los cuartos de final de Copa Chile.

Por medio de redes sociales, Unión La Calera informó la suspensión del duelo de ida ante Coquimbo Unido, programado inicialmente para las 20:00 horas de este martes en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.

De acuerdo con el cuadro cementero, la decisión de la Delegación Presidencial Provincial de Quillota "obedece a las condiciones meteorológicas previstas para la zona en el horario del partido".

Cabe recordar que también se aplazó el segundo tiempo del compromiso de vuelta que tenían que disputar Colo-Colo y Deportes Puerto Montt, debido a las precipitaciones que iban a caer durante este martes en la capital.

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