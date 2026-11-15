Suazo celebra triunfo de San Luis y anticipa la definición del Ascenso ante Cobreloa

Humberto Suazo, director técnico de San Luis, no ocultó su felicidad después del sufrido triunfo por 1-0 que forzó la definición del campeón de la Liga de Ascenso a un partido único con el otro líder del torneo, Cobreloa.

En conversación con TNT Sports después del encuentro disputado en el estadio Carlos Dittborn, "Chupete" valoró especialmente la capacidad que tuvieron sus dirigidos para reponerse a la expulsión de Facundo Juárez (26').

"Partido difícil, hablamos en el mediotiempo que quedamos con un jugador menos temprano. Me saco el sombrero por mis jugadores, saben que los quiero mucho, me han ayudado mucho a crecer como entrenador", partió señalando el estratego.

En esa misma línea, el ex goleador criollo dijo estar "muy contento, el esfuerzo no se transa. Tuvieron la inteligencia para manejar situaciones, varios estuvieron justos para este partido. Y vamos al partido definición".

Con respecto al masivo apoyo de la hinchada canaria que se trasladó hasta la puerta norte del país, el DT afirmó que "la gente vino no sé cuántos kilómetros a acompañarnos. No hemos ganado nada, el objetivo está ahí, el equipo trabaja y se esfuerza. Entre todos hemos generado una identidad y eso nos tiene muy contentos".

Asimismo, el adiestrador de los quillotanos apuntó que "han sido viajes de locos, una familia de locos, pero el apoyo es fundamental. La gente que nos acompañó desde Quillota ha estado presente durante todo el año, así que estoy muy agradecido".

Por último, Suazo anticipó el enfrentamiento con Cobreloa. "Partido duro, nos hemos enfrentado a ellos. Es un equipo que se preparó para ascender también, pero nosotros tenemos nuestras armas. Estamos muy contentos con el trabajo y el esfuerzo de los jugadores", cerró.

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