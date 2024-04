Stöhwing asegura que las "principales empresas del mundo" están interesadas en la remodelación del Monumental

Gran revuelo se generó hace unos días luego de que el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, revelara los planes de inversión para la remodelación del estadio Monumental, esperanzando a los hinchas con que su primera etapa esté lista para conmemorar el centenario del club.

Sin embargo, el mandamás puntualizó que es muy poco probable que estos arreglos estén listos para abril del próximo año.

"Difícil que llegue el estadio listo para esa fecha, pero el centenario dura todo el año, no es una fecha solamente, así que esperamos que el estadio esté para ese periodo", aseguró el dirigente.

Por otra parte, el timonel de la concesionaria que administra a Colo-Colo defendió su gestión, destacando que "lo veo muy favorablemente, institucionalmente estamos mucho más fuertes. Si recorren el club, es otro mundo, todas las instalaciones para los juveniles, la pradera, la Casa Alba, los camarines, todo se ha mejorado".

En la misma línea y retomando las refacciones en el recinto de Macul, sostuvo que "desde afuera uno nota la repercusión y por eso el interés de las principales empresas del mundo por participar en la remodelación del estadio".

Respecto a los roces que ha tenido con el expresidente Aníbal Mosa, Stöhwing subrayó que "son parte de este periodo, a mí no me gustan, no le hacen bien a la institución, lo ideal sería tener una cuestión más conjunta y con más estabilidad, pero así es Colo-Colo".

Por último, abordó su relación con el Club Social y Deportivo, señalando que "hace años ha habido una especia de disputa entre Blanco y Negro y el Club Social que a mí siempre me ha parecido sin sentido, inoportuno y perjudicial para el club. He hecho todos los esfuerzos por tener buenas relaciones con el Club Social, estamos trabajando en conjunto y conversando permanentemente".

