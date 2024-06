Solari reconoce negociaciones para el arribo de Cabral a Everton y afirma que "el jugador quiere venir"

En toda una teleserie se ha convertido la inminente partida de Luciano Cabral de Coquimbo Unido a Everton par la segunda parte de la temporada 2024.

Es que según dio a conocer radio ADN, los “piratas” presentarán una demanda contra los “ruleteros”, debido a que la idea era que el futbolista no jugara en ningún otro club del país.

Uno que se refirió a la situación del talentoso volante fue Esteban Solari, entrenador del elenco viñamarino, quien si bien no confirmó su llegada, dejo entrever que es inminente.

"Este grupo apunta siempre a traer refuerzos de jerarquía y con Luciano sería ese el camino que decidimos, nosotros estaríamos muy felices de incorporarlo. Obviamente, todo a su debido tiempo. Es importante que se cumplan los pasos como la firma de contrato y la revisión médica. Hay que ser muy precavidos en esto, porque él está saliendo de un club, y llevar todo adelante de la mejor manera para poder contar con él", expresó el DT en conferencia de prensa.

Consultado sobre la certeza de que Cabral será su pupilo, el estratego sostuvo: "Yo hablo más que nada desde la intención, que es contar con el jugador. El deseo de poder reforzar un equipo con alguien de su jerarquía. Sé que están las negociaciones, que está todo llevado adelante, después está el papelerío, intenciones de otra gente, algo que lleva tiempo. Eso tiene que ver con lo legal y yo no me meto. Me concentro en que hay intenciones de traerlo, en que el jugador quiere venir, y que queremos recibirlo lo antes posible".

“No me voy a extender mucho, porque es una linda noticia para todo el mundo, para el evertoniano, y hay que estar siempre pensando que contaremos con un jugador de mucha jerarquía", añadió.

Por último, sobre cómo ve al volante en su equipo, Solari dijo: "A los buenos jugadores hay que darles libertad. Si llega, estaríamos muy contentos porque nos daría una mano ofensiva. Saben de la lesión del Chaco Martínez, así que el posible arribo de Luciano sería volver a tener peso ofensivo. Es un jugador que tiene jerarquía y buen pase, es cuestión de trabajar con él, conocerlo más y de manera más cercana para saber su mejor posición. Los mejores jugadores tienen que estar cerca del arco rival y hacerles llegar la pelota".

