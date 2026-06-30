Sevilla prioriza la continuidad de Alexis Sánchez para la próxima temporada en España

El Sevilla tuvo una temporada que le llevó a una severa autocrítica, en la cual deambuló por gran parte de ella en zona de peligro y se salvó en el último tramo, teniendo a Alexis Sánchez como uno de los jugadores relevantes para conservar la categoría, lo que llevó al deseo de mantenerlo en la plantilla.

A sólo una semana del regreso a las prácticas del elenco español está buscando estructurar una escuadra que se ajuste además al complicado presente económico que atraviesan.

La prensa hispana asegura que el entrenador Luis García Plaza ha estado en comunicación permanente con el director deportivo José Ignacio Navarro, planteando las necesidades para tener una campaña alejada de las complicaciones que tuvieron en el anterior campeonato de liga.

Entre las negociaciones que está llevando Navarro están las gestiones para asegurar la continuidad una temporada más del goleador histórico de la Selección Chilena, según declaró el propio directivo. "La intención tanto de Alexis como de nosotros es llegar a un acuerdo. Queremos darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos, y también lo que ellos entienden que Alexis debe recibir".

Las publicaciones apuntan que Sánchez es un jugador de experiencia que puede tener un valor extra en el camarín para comenzar un proyecto deportivo, por lo que el deseo de retenerlo es prioridad en el Sevilla.

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