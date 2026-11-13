Sernac busca que organizadores del "Duelo de Leyendas" devuelvan el dinero a afectados por la no realización del evento

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con la "Fundación para el Desarrollo del Deporte y Bienestar Intersportainment" y con Punto Ticket.

La finalidad es restituir el dinero a los consumidores afectados tras la cancelación del "Duelo de Leyendas América 2026" que se iba a realizar en el Estadio Claro Arena y en el Hotel Marriott Santiago, a fines de marzo pasado.

El Sernac adoptó esta decisión luego de diversas gestiones, debido a la demora y a la falta de información respecto de la devolución a los consumidores que compraron entradas, cuyos valores fluctuaban entre los $28 mil y hasta los $402 mil.

El evento deportivo se iba a realizar entre el 27 y 29 de marzo con la presencia de reconocidos futbolistas internacionales retirados, entre ellos, el brasileño Ronaldinho, el uruguayo Diego Lugano, el argentino Juan Pablo Sorín, junto con deportistas nacionales.

Adicionalmente, el espectáculo incluía actividades exclusivas previas, como la "Gala de Leyendas + Meet & Greet" en el Hotel Marriott Santiago. Sin embargo, días previos al evento, se informó que no se realizarían. A la fecha, el Sernac ha recibido alrededor de 600 reclamos asociados al evento.

El Procedimiento Voluntario Colectivo es una gestión extrajudicial establecida en la Ley del Consumidor (LPC), y que permite buscar una solución expedita, completa y transparente que resguarde el interés colectivo de los consumidores afectados por conductas de las empresas.

PURANOTICIA