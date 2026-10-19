Sergio Vargas tras pedido de remoción de la directiva de Azul Azul: "Es muy bueno para dejar atrás este período negro"

El viernes pasado, Universidad de Chile vivió un nuevo remezón dirigencial, luego de que los acreedores del fondo Sartor solicitaran la remoción del directorio de Azul Azul, concesionaria que administra al club.

Uno de quienes se refirió a esta situación fue Sergio Vargas, histórico exarquero y otrora director deportivo de los azules, quien manifestó su respaldo a la solicitud de remoción.

"Teníamos un presidente que ahora está preso (Michael Clark), por distintos delitos. El directorio de siete personas que lo validaba. Todo esto carecía de legitimidad", reconoció "Superman" durante la despedida a Matías Rodríguez.

"Era raro y extraño que estando quien los había designado preso, después de que estaba juzgado, probado y con una sentencia... quienes él había nombrado estuvieran manejando la institución", añadió.

Además, el multicampeón con los universitarios valoró la posibilidad de un cambio en la conducción del club y sostuvo: "Son muy buenas noticias para la U. De ahora en más espero que se limpie el club, que venga gente honesta, transparente, que realmente quiera a la institución, que busque éxitos deportivos y que apunte al desarrollo y crecimiento institucional".

Por último, Vargas volvió a destacar la importancia de este escenario para el futuro de Universidad de Chile y afirmó: "Es muy bueno lo que pasó, por lo menos para dejar atrás este período negro, que debe ser uno de los más oscuros en la historia dirigencial de la U por las consecuencias de las acciones de quienes estaban al mando".

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