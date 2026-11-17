Eduardo Álamos se convirtió el lunes en el nuevo timonel de Azul Azul, la concesionaria que administra a la Universidad de Chile, reemplazando en el cargo a Cecilia Pérez.

El nombramiento del ingeniero comercial generó diversas rescciones y un histórico del conjunto estudiantil como es el exportero Sergio Vargas, respaldó al nuevo mandamás.

"Lo pude conocer y pude trabajar un tiempo con él cuando integramos el directorio en el año 2019. Yo de él tengo la mejor opinión, en todo sentido, creo que le va a hacer muy bien a la U en este momento, que viene de un periodo oscuro en lo dirigencial. Se necesita gente honesta, transparente, con capacidad de gestión y que conozca el club", expresó "Superman" en conversación con radio ADN.

"Lo conocí a Eduardo y a su papá, y es azul hasta la médula; es más azul que los azules. Me parece que además de ser un profesional muy capacitado, es una persona muy honesta y leal. Me atrevo a decirlo, porque ya a esta altura de mi vida me he topado con tantas sorpresas de gente que parecía buena y no lo era, y de gente que decía ser hincha de la U y no lo era", añadió el multicampeón con los universitarios.

Consultado sobre el aporte Álamos al club, sostuvo: "Coherencia, equilibrio, transparencia, trabajo, conocimiento y capacidad. Yo estoy seguro que él sabe hacia dónde ir. Administradores hay muchos, gente que ha manejado empresas y que ve números, hay muchísimos, pero que además tenga el espíritu azul que tiene Eduardo, eso es lo que necesita hoy la U".

"Cuando yo retomo la U en el año 2019, después de muchos años fuera, a mí me sorprendió la falta de identidad, la frialdad que había en el club. De la boca para afuera muchos manifiestan el amor a la camiseta, pero después, en la realidad, en los actos, no es así. La U ha ido perdiendo esencia, mística, ha ido perdiendo sentido de pertenencia", sentenció Vargas.

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