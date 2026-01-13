Sebastián Rodríguez confirmó que a pesar de tener un año más de contrato no seguirá en la U

Sebastián Rodríguez trasparentó su situación en Universidad de Chile y reveló que a pesar de tener un año más de contrato con el elenco laico, no seguirá en el club de cara a la temporada 2026.

En conversación con el programa "La Mañana del Fútbol" de Uruguay, "Bigote" indicó que "tenía la opción de quedarme porque me quedaba un año más de contrato, pero ahora volví, hice la primera semana de pretemporada y, charlando con el técnico nuevo y con el gerente, fueron apareciendo algunas cosas, también familiares, que se pusieron en la balanza. Ahí se fue tomando la decisión de volver a Uruguay".

El charrúa repasó también cómo se gestó su arribo al "Romántico Viajero". "Cuando volví a Torque, la idea era quedarme. Incluso en Alianza podía seguir, pero justo a mis años surgió nuevamente lo de Chile. Era un club con el que siempre estábamos en contacto", indicó en primera instancia.

Asimismo,el volante sostuvo que "la U estaba por jugar los octavos de final de la Sudamericana, contra Independiente. Eso me sedujo en lo deportivo. Para una última salida, el club estaba muy bien por lo que estaba jugando. Terminamos llegando hasta semifinales de la Sudamericana y haciendo un lindo año".

Con respecto a sus problemas para hacerse con un espacio en el equipo titular, en oriental explicó que "cuando llegué a la U, ellos no habían parado. Venían jugando todos los fines de semana, incluso cada tres días. Yo llevaba un mes de vacaciones en Uruguay, entonces me costó un poco entrar".

"Luego cuando pude entrar, por suerte lo hice bien. Los cuartos de final contra Alianza me tocó hacerlo de titular y lo hice muy bien en consideración del técnico (Gustavo Álvarez). Después de nuevo me tocó no jugar, una situación un poco atípica, sobre todo porque había jugado muy bien, pero sirvió de aprendizaje", cerró Rodríguez.

PURANOTICIA