"Se hizo justicia": DT de San Marcos de Arica celebra el fallo que los salvó de la desafiliación y apunta a la liguilla

En San Marcos de Arica recibieron un importante respiro luego de que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina decidiera revertir la desafiliación del cuadro nortino, medida que había sido impuesta por la Primera Sala y que finalmente fue dejada sin efecto al determinarse que las pruebas presentadas no eran suficientes.

La resolución fue recibida con satisfacción por el técnico del conjunto ariqueño, Iván Sandrock, quien celebró la decisión del organismo, ya que permitirá que el equipo continúe en competencia y mantenga vivo el sueño de disputar la liguilla por el ascenso.

"Mucha alegría, mucha felicidad, la verdad hay bastante sensaciones de satisfacción porque se hizo justicia y se define de manera administrativo lo administrativo, y se sigue jugando el campeonato, que está muy lindo atractivo por muchas cosas por jugarse", reconoció el DT en conversación con el sitio Redgol.

"Nosotros, como comenté, nos seguimos preparando, entrenando, que el club iba a resolver esto y no nos pillara de sorpresa porque nos mantuvimos entrenando. Entrenamos en doble turno, los muchachos se sacrificaron al máximo y vamos a salir a competir, ojala que nos acompañe lo deportivo, que las cosas resulten bien, pero la propuestas en cancha tendrá un fuego interno que dará un plus en cada partido", añadió.

Finalmente, el estratega dejó en claro que el plantel ya tiene la mirada puesta en la postemporada y que buscará aprovechar la oportunidad para pelear por el ascenso. En ese sentido, agregó: "Desde el partido con San Luis estamos pensando en quedar lo mas alto en la liguilla y hacernos fuerte de local y vamos a salir con todo".

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