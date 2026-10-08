“Se hace largo jugar dos partidos en un mes”: Farías critica el calendario y apunta al Cupo 2 a Libertadores como objetivo de la UC

Tras la sorpresiva eliminación en octavos de final de la Copa Chile a manos de Unión La Calera, Universidad Católica quedó con el Campeonato Nacional como único frente de competencia en lo que resta de la temporada 2026.

Los cruzados, que luchan con Universidad de Chile por el Cupo 2 para clasificar a la próxima Copa Libertadores, enfrentarán este sábado a Audax Italiano, en lo que marcará su regreso a la acción después de dos semanas sin disputar partidos, debido al receso por Fiestas Patrias y la fecha FIFA.

En ese contexto, el volante Agustín Farías criticó el calendario y aseguró que resulta complicado disputar solo dos encuentros al mes, especialmente considerando que durante el primer semestre los de la franja afrontaron un exigente fixture.

"Se hace largo jugar dos partidos en un mes, donde veníamos acostumbrados de jugar cada tres o cuatro días. Se hace largo, pero fue lo que tocó. Nosotros estábamos felices de poder seguir compitiendo cada tres días, hace que el grupo esté pendiente a lo que el profe quiere. Hoy estamos enfocados en lo que es Chile 2, que nos permite jugar Copa Libertadores", expresó el mediocampista.

"Creemos que tenemos un plantel bastante amplio donde el único objetivo es el Chile 2. Se ha hecho un gran esfuerzo de todo el plantel y mereceremos poder conseguir tener ese logro que nos permita jugar Copa Libertadores", añadió.

Además, agregó: "El ruido que hicimos este año fue gran parte por lo que hicimos en esta copa, esperamos que el próximo año Católica pueda estar compitiendo de vuelta".

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