Santiago Wanderers vence a Unión Española en la agonía y asegura su lugar en la liguilla

Santiago Wanderers ganó sobre la hora como forastero a Unión Española y, aunque quedó sin la posibilidad de subir directamente, su presencia en la liguilla está asegurada, no así en el caso de los rojos, que de momento están afuera.

Los caturros matemáticamente eran los únicos que podían amagar el título a San Luis y Cobreloa, siempre y cuando ganaran sus dos partidos y sus adversarios perdieran en ellos. Mientras que la Unión Española tenía la perentoriedad de quedarse con el triunfo si pretendía entrar a la liguilla que otorga el segundo ascenso a la Primera División.

Rápidamente, el cuadro valpino se puso en ventaja con el gol de Ignacio Flores a los 4’, luego que un remate que parecía cómodo para el portero Enzo Uribe, que inexplicablemente dio rebote, y allí el joven delantero aprovechó el error y puso el 1-0.

La derrota complicaba las aspiraciones de los hispanos. Se notaba cierto grado de desesperación y aparecieron los reclamos, por lo que se llevó cartulina amarilla el entrenador Ronald Fuentes.

Los Rojos comenzaron a inquietar a sus adversarios y a los 45’, antes del término del primer período, Franco Ratotti logró el empate e ilusión a su parcialidad.

Santiago Wanderers tuvo la opción de ponerse arriba en el marcador a los 67’ cuando les sancionaron a favor un tiro penal, pero lo desperdició Leandro Navarro.

La victoria llegó finalmente para los caturros en los minutos finales. A los 95’, Dylan Portilla anotó el 2-1 que, por los otros resultados, los dejó sin la opción de subir directamente y tendrá que abocarse a la liguilla. En tanto, Unión Española tiene que esperar resultados de sus rivales, porque ahora no está entrando a la postemporada que busca el segundo cupo para llegar a la división de honor de nuestro fútbol.

PURANOTICIA