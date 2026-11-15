Santiago Wanderers empata agónicamente y complica la clasificación de Copiapó

Fue un golpe duro para Copiapó.

El cuadro nortino ganaba con cierta tranquilidad por 1-0 a Santiago Wanderers en el estadio Elías Figueroa, tras un gol conseguido por Manuel López a los seis minutos con complicidad del arquero Bayron Martínez, y con ello aseguraba su clasificación a la liguilla donde se peleará el segundo cupo para el ascenso a la Liga de Primera.

Pero a los 85 minutos, cuando todo parecía tranquilo, los porteños arruinaron la fiesta de su rival tras conseguir el empate con una “chilena” del zaguero Sergio Felipe.

Con este empate, Santiago Wanderers aseguró el tercer lugar en la tabla genera al sumar 51 unidades mientras que los copiapinos sólo llegaron a los 42 y podrían quedar fuera de la postemporada de la Liga de Ascenso si Unión Española (39) gana con amplitud a Unión San Felipe y Recoleta (42) empata al menos con Iquique (20.30 horas) en La Pintana.

PURANOTICIA