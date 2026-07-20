Santiago Mele sería el nuevo arquero de Colo-Colo tras llegar a un acuerdo con Monterrey

Colo-Colo habría encontrado al arquero que solicitó el técnico Fernando Ortiz para reforzar el plantel de cara a la segunda parte de la temporada. El elegido sería el uruguayo Santiago Mele, quien competiría por la titularidad con el joven Gabriel Maureira, encargado de defender el arco albo durante las últimas semanas.

La búsqueda de un nuevo guardameta se intensificó luego de la lesión de Fernando De Paul, sufrida en abril pasado, que obligó al cuerpo técnico a confiar en Maureira. Sin embargo, la extensión del período de recuperación del "Tuto", quien recién estaría en condiciones de regresar en septiembre, cuando gran parte del Campeonato Nacional ya se haya disputado, motivó al entrenador a solicitar la incorporación de un arquero.

Durante las últimas semanas surgieron diversos nombres para asumir ese desafío. Entre ellos estuvo incluso Vozinha, el arquero mundialista de Cabo Verde, quien fue ofrecido al cuadro de Macul, al igual que a otros clubes. No obstante, las negociaciones finalmente habrían tomado otro rumbo.

Quien entregó los detalles fue el periodista especializado en fichajes César Merlo, quien publicó la información a través de sus redes sociales.

"Santiago Mele es nuevo refuerzo de Colo-Colo. El arquero, que tenía varias propuestas, se terminó decidiendo por la de Chile. Monterrey lo cede a préstamo por un año y con opción. Lo de Vozinha nunca pasó de un ofrecimiento…"

De concretarse la operación, Colo-Colo sumará a un arquero mundialista que ya conoce al club desde la competencia internacional. Mele enfrentó al Cacique en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024, cuando defendía el arco de Junior de Barranquilla, serie en la que los albos avanzaron a los cuartos de final tras eliminar al conjunto colombiano.

El guardameta uruguayo era la principal opción de Fernando Ortiz para reforzar la portería alba, por lo que su llegada pondría fin a la extensa búsqueda de un reemplazante mientras se concreta la recuperación de Fernando De Paul.

(IMAGEN: TNT SPORTS)

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