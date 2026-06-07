Santa Cruz derrota a Rangers por la mínima en duelo clave por la permanencia

Deportes Santa Cruz fue visita no grata para Rangers en Talca y se impuso por la cuenta mínima, quedándose con la victoria en un partido clave por la permanencia en la Liga de Ascenso.

La única diana del compromiso corrió por cuenta de Felipe Orellana, quien con un potente cabezazo en el corazón del área superó al guardameta y silenció a la hinchada piducana.

De esta manera, el cuadro unionista, penúltimo de la tabla, llegó a doce puntos y le sacó nueve de ventaja al conjunto rojinegro, colista absoluto de la competición, que terminó la primera rueda sin siquiera haber ganado un duelo.

En paralelo y ante un buen marco de público en el estadio Tierra de Campeones, Deportes Iquique no pudo sostener la ventaja y lamentó un amargo empate a uno con Deportes Recoleta.

Agustín Venezia adelantó a los dragones celestes con un gol desde el punto penal (34'), mientras que la visita emparejó las cifras con un frentazo de Carlos González (76').

Así, el conjunto nortino firmó su sexto encuentro en fila sin poder ganar y cayó hasta la 14a ubicación con trece puntos, mientras que los albiazules quedaron octavos con 22 unidades.

PURANOTICIA