San Marcos vence a Temuco y asegura liguilla a la espera del Tribunal

San Marcos viajó hasta el estadio Germán Becker para vencer por un ajustado 2-1 a Deportes Temuco, resultado que le permitió asegurar su lugar en la liguilla de la Liga de Ascenso.

El dueño de casa dio el primer golpe y abrió la cuenta a través de Diego Sánchez (20'), pero los ariqueños reaccionaron rápidamente y dieron vuelta el marcador gracias a un doblete de Nahuel Donadell (31' y 40').

Con este resultado, los nortinos escalaron al sexto lugar y con 43 puntos, timbraron su boleto para la promoción, a diferencia de los sureños, que con 36 unidades quedaron fuera de carrera.

Todo esto, eso sí, a la espera del dictamen del Tribunal de Disciplina por las denuncias en contra de los Bravos del Morro y Deportes Puerto Montt por presuntas infracciones administrativas.

Al margen de todo eso, Deportes Temuco cerrará la fase regular del torneo visitando a Curicó Unido desde las 21:15 horas del viernes 30, mientras que San Marcos recibirá al puntero San Luis desde las 17:30 del sábado 31, y podría evitar la consagración de los quillotanos.

PURANOTICIA