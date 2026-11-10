San Marcos de Arica lanza dura advertencia a la ANFP y amenaza con acudir al TAS si no revierte su desafiliación

Ya han transcurrido dos semanas desde que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina resolvió desafiliar a San Marcos de Arica, una determinación que incluso obligó a la ANFP a suspender siete encuentros correspondientes a la última fecha del campeonato de Primera B.

Ante este escenario, el conjunto nortino presentó una apelación contra el fallo y, mientras espera la resolución de la Segunda Sala, dejó en claro que agotará todas las instancias disponibles para revertir la sanción y mantenerse en el fútbol profesional.

Fernando Zapata, gerente general de la institución, abordó la situación en conversación con El Mercurio y cuestionó la determinación adoptada en primera instancia. Al respecto, señaló que "la primera instancia dictó un veredicto desmedido, pero no definitivo: la causa sigue abierta y se agotarán los argumentos técnicos para revertir la medida".

En esa misma línea, el dirigente manifestó la confianza del club en que la apelación permitirá modificar el castigo, insistiendo en que la desafiliación no tendría justificación suficiente. "La convicción institucional es plena respecto de que el castigo impuesto carece de sustento para llegar a una desafiliación. Esperamos que la Segunda Sala actúe con ecuanimidad jurídica, revise los antecedentes contables y administrativos con rigor técnico y desestime una sanción que destruye el mérito deportivo", añadió.

Sin embargo, San Marcos de Arica también advirtió que recurrirá a nuevas acciones legales en caso de que la apelación sea rechazada, incluyendo la presentación de un recurso de protección contra la ANFP. Sobre esta posibilidad, Zapata sostuvo: "Lo haremos mediante un recurso de protección. El argumento central es que la sanción es arbitraria e ilegal, ya que vulnera derechos constitucionales básicos como el debido proceso, la igualdad ante la ley frente a otros clubes y el daño directo a las fuentes laborales de la institución".

Finalmente, el gerente general fue enfático al señalar que el club también contempla acudir a instancias internacionales si la Segunda Sala mantiene la desafiliación. "Si la Segunda Sala de la ANFP no corrige esta injusticia, se acudirá de inmediato al Tribunal de Arbitraje Deportivo. La dirigencia y el cuerpo legal no dudarán en solicitar medidas cautelares urgentes ante instancias internacionales para frenar cualquier intento de consumar el despojo. Arica defenderá su derecho hasta las últimas consecuencias", sentenció Meza.

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