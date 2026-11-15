San Luis y Cobreloa tendrán partido de definición para elegir al campeón que sube a primera

Cobreloa cumplió con su deber y goleó por un contundente 3-0 a Deportes Puerto Montt en el estadio Zorros del Desierto, forzando la definición de la Liga de Ascenso a un último partido con su colíder San Luis de Quillota.

Aunque los primeros pasajes del encuentro fueron de ida y vuelta con buenas aproximaciones de ambos equipos al arco contrario (15' y 20'), poco a poco los loínos fueron tomando las riendas del cotejo.

Y así fue como en la media hora de compromiso, luego de un tapadón del portero Luis Ureta que envió la pelota al córner, los locales sirvieron el tiro de esquina y Gustavo Gotti se hizo presente con un cabezazo para abrir la cuenta (30').

El cuadro nortino se ilusionó con ampliar las cifras antes del complemento luego de un cobro penal del árbitro Francisco Gilabert. Sin embargo, tras conversar con su asistente, el colegiado anuló la pena máxima (44').

Los zorros mantuvieron el control en el arranque del segundo tiempo e incluso coquetearon con una nueva anotación (61' y 62'), pero después el Velero se animó un poco más y complicó por momento al fondo contrario.

No obstante, el dueño de casa se reencontró con el buen juego y tras una serie de pases, Cristian Muga disparó, el guardameta dio rebote y el volante uruguayo remató nuevamente para ampliar las diferencias (74').

En los descuentos, Rodolfo González (90+3') sentenció la goleada de los pupilos de Mario Salas. Pero el resultado no les alcanzó, ya que en paralelo y de manera agónica, San Luis venció por la cuenta mínima a San Marcos, con gol en el minuto 85', quedando naranjas y canarios con 57 puntos.

De esta manera, Cobreloa y el conjunto quillotano disputarán un partido de definición en estadio y fecha por determinar, en búsqueda del retorno a la máxima categoría del fútbol chileno.

PURANOTICIA