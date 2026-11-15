San Luis y Cobreloa definirían el Ascenso el sábado 21 en el Santa Laura

La definición de la Liga de Ascenso se estiró una semana más después de que Cobreloa y San Luis terminaran la fase regular igualados en la cima del torneo.

Es que mientras los loínos golearon por un contundente 3-0 a Deportes Puerto Montt, el cuadro quillotano derrotó por la cuenta mínima a San Marcos en la agonía del compromiso.

De esta manera, mineros y canarios quedaron primeros en la tabla con 57 puntos y, de acuerdo con el artículo 83 de las bases del campeonato, tendrán que decidir al campeón en un partido único.

En ese contexto y a falta de confirmación por parte de la ANFP, radio ADN reveló que el pleito entre el conjunto nortino y el elenco santo sería programado para el sábado 21 a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.

Consignar que el equipo ganador conseguirá su boleto directo a Primera División, mientras que el perdedor disputará la liguilla por el segundo boleto para la máxima categoría del fútbol chileno.

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