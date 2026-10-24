San Luis empata con Recoleta y el Ascenso se definirá en la última fecha

San Luis logró un empate cuando el partido ya terminaba frente a Deportes Recoleta y el torneo del Ascenso se definirá en la última fecha del campeonato.

Los quillotanos, más allá de los temas de escritorio, donde San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt pueden ser desafiliados y alterar la parte alta del torneo, en lo estrictamente futbolístico sabían que si se imponían a los "Textitleros" y Cobreloa no se imponía a Rangers, alcanzarían el título.

Con ese panorama, y tal cual ha sido a lo largo del torneo, los dirigidos de Humberto Suazo salieron con una actitud totalmente ofensiva y a los tres minutos Fabián Pastenes remató a la portería de Álvaro Salazar.

Lo que no estaba en la planificación fue la llegada a destiempo del defensa Ignacio Meza, que terminó pisando en plancha a Pedro Sánchez y, luego del llamado del VAR, el árbitro Francisco Soriano lo expulsó.

Recoleta, al verse en superioridad numérica, tomó el control de las acciones, pero sin poner en riesgo al guardameta Fernando Abarzúa. Incluso el grito de gol casi se concretó a los 30'. Un tiro libre ejecutado por Guillermo Avello se estrelló en el poste izquierdo de Salazar, que se estiró y veía con preocupación que su valla podía ser batida.

Los errores en el fondo local se hicieron notar a los 40', cuando una carga que vino desde la izquierda de los visitantes generó desaplicaciones, y permitieron a German Estigarribia frente a la portería despachar un remate que infló las redes para el 1-0 para los dirigidos de Francisco Arrué.

En la segunda fracción, San Luis buscó la paridad, y lo hizo con mayores energías desde los 67' cuando el VAR intervino nuevamente, pero ahora la expulsión fue para Recoleta por un manotazo de Roberto Riveros. Y al quedar igualados en diez hombres, los quillotanos pusieron más bríos en buscar el gol.

Diego González y Alonso Villegas se atrevieron con remates a puerta, pero no dieron con las redes y el tiempo se esfumaba, hasta que a los 94' Luis Guillermo Madrigal logró el empate, por lo que esta paridad postergó todo para la última fecha, y encuentra a los Canarios y Zorros del Desierto igualados en el liderato.

PURANOTICIA