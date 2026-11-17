La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ratificó la programación para el partido de definición por el título de la Liga de Ascenso entre Cobreloa y San Luis de Quillota, líderes de la competición con 57 puntos.

El ente rector del fútbol chileno agendó el compromiso entre loínos y quillotanos para este sábado a las 18:30 horas, en el estadio Santa Laura.

Consignar que en la última fecha de la fase regular, el cuadro calameño venció por un contundente 3-0 a Deportes Puerto Montt, mientras que el conjunto "canario" sufrió para derrotar por la cuenta mínima a San Marcos de Arica.

Cabe recordar que el ganador de este cotejo se alzará como nuevo monarca del certamen y ascenderá directamente a Primera División.

El perdedor, en cambio, se sumará a las semifinales de la liguilla en búsqueda del segundo boleto para la máxima categoría del balompié criollo.

PURANOTICIA