San Luis de Quillota no recibirá la copa aunque salga campeón este sábado por causas pendientes en el Tribunal de Disciplina

Un durísimo golpe recibió este viernes San Luis de Quillota, elenco que este sábado podría proclamarse campeón de la Liga de Ascenso si derrota a Deportes Recoleta y Cobreloa, su más cercano perseguidor, no vence al colista Rangers.

Sin embargo, lo que debía ser motivo de entusiasmo se transformó rápidamente en amargura luego de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informara a los clubes de la Primera B que no habrá premiación ni entrega de copa durante la jornada sabatina.

Así lo comunicó el gerente de Ligas, Yamal Rajab, quien por medio de una carta publicada en La Hora de King Kong, donde acusó "ausencia de certeza" debido a las acusación que pesan sobre Deportes Puerto Montt y San Marcos en el Tribunal de Disciplina por temas administrativos.

En esa línea, argumentó que el artículo 87 de las Bases del Campeonato establecen que "si durante el desarrollo del torneo un club fuere sancionado con la pérdida de la categoría, se entenderá, para todos los efectos, como el último de la tabla de posiciones al término del campeonato, contabilizándose todos los partidos que hubiere disputado o que le restaren por disputar como perdidos por un marcador de 3-0, salvo que el equipo rival hubiere obtenido un triunfo por una diferencia mayor".

"La aplicación de esta disposición podría incidir directamente en la tabla de posiciones y, por consiguiente, en la determinación del campeón del torneo. Por ello, mientras no exista total certeza de que, independiente de un fallo, la condición de campeón no será alterada, no se confirmará el título ni se desarrollará una premiación", complementó el funcionario.

Por último, Rajab expresó que "lamentamos que la demora en la resolución de estas causas impida dar al campeonato el cierre que corresponde, tanto en lo deportivo como en lo institucional. No obstante, consideramos indispensable resguardar la aplicación de las Bases, la certeza de la clasificación definitiva y la legitimidad de la proclamación del campeón".

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