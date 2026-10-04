San Luis de Quillota busca vencer al Unión Española en la recta final de la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso vive sus tramos finales y la lucha por el liderato y el pasaje directo a Primera División está en su punto más alto.

Tras la sufrida victoria conseguido el sábado ante Temuco (1), Cobreloa se consolidó por ahora en el primer lugar con sus 48 puntos.

Pero los loínos no pueden estar tranquilos porque en las últimas fechas ha arremetido con fuerza un equipo que no estaba en la lista de los favoritos: San Luis, el equipo dirigido por Humberto Chupete Suazo.

Los papayeros, que cuentan con 44 puntos, recibirán este domingo en el Lucio Fariña a Unión Española (17.30) con la idea de mantenerse a sólo un punto de distancia de Cobreloa y sobrepasar a Santiago Wanderers (44) que el sábado cayó por 2-1 ante Recoleta.

La jornada dominical de la Liga de Ascenso tendrá también otro partido en su menú: el que jugarán en el Calvo y Bascuñán Antofagasta (38) y Rangers (18) a partir de las 15 horas.

PURANOTICIA