S. Wanderers exige implementación del VAR en Primera B: "Estamos expuestos a fallos arbitrales"

Santiago Wanderers nuevamente lucha en esta temporada 2023 por conseguir el retorno a Primera División, de la cual descendió en 2021.

Sin embargo, el arranque del cuadro "caturro" no ha sido el esperado, debido a que marcha en el séptimo lugar de la tabla y viene de empatar a 1 con Deportes Recoleta en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, donde en el conjunto porteño no quedaron nada de conformes con el arbitraje de Gastón Philippe por no sancionar un gol a Juan Ignacio Duma, además de un posible penal a favor.

Por eso, Cristian Chahuán, gerente del "Decano", se reunió con Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Arbitrajes de la ANFP, para pedir el VAR en el torneo del ascenso.

"Expusimos lo que nosotros pensamos respecto a los fallos. Mientras no tengamos VAR en Primera B, estamos expuestos a este tipo de cosas. Por eso, como club, defendemos la postura de que se implemente en el Ascenso" expresó el directivo en conversación con El Mercurio de Valparaíso.

Además, Chahuán añadió: "Lamentablemente, nada revierte los cobros de los árbitros en cancha".

Ahora, Wanderers buscará volver a los festejos el próximo martes ante San Luis de Quillota, que marcha tercero, a una unidad de los líderes Deportes La Serena y Deportes Iquique.

