Rugby Seven Internacional de Viña del Mar 2024 by Tell: Conoce todos los detalles del destacado evento deportivo

Este fin de semana, el colegio Mackay de Reñaca será el escenario del clásico evento deportivo Rugby Seven Internacional de Viña del Mar 2024 by Tell, el que celebra su versión número 36.

Bajo este contexto, la mañana de este jueves en el establecimiento se realizó el lanzamiento oficial y el sorteo de grupos que tendrá el certamen que tendrá lugar los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de enero.

El equipo local Old Mack’s quedó inscrito en el Grupo A, donde compartirá las nominas con Huazihul de San Juan, PWCC y el cuarto clasificado de la qualy.

Mientras que el Grupo B quedó compuesto por el campeón defensor del título, Old Boys, junto a Invitación Cuyo, DOBS y qualy 1, el Grupo C por su parte lo integró Old John’s de Concepción, Liceo de Mendoza, Old Reds y qualy 2.

En esta línea, el Grupo C quedó con los equipos restantes: Alumni, All Brads, Sporting y qualy 3, por lo que ya se encuentra todo listo para llevar a cabo el clásico evento veraniego viñamarino.

“Este certamen es una de las actividades deportivas más importantes en el verano y viene a ratificar la posición de la región en la organización de eventos de primera magnitud, así que invitamos a la gente a sumarse a esta fiesta”, aseguró durante la ceremonia el seremi del Deporte de Valparaíso, Leandro Torres.

Por su parte, Ignacio Iriarte, presidente del cuadro anfitrión Old Mackayans, sostuvo que “esperamos que lleguen los mejores equipos, por eso todos que llegan al cuadro principal vienen de fases clasificatorias previas, salvo los extranjeros. Por lo tanto, esperamos un buen nivel deportivo”.

Por otro lado, el capitán de Old Mack’s, Joaquín Troncoso, asegura que como equipo irán con todo para que el triunfo se quede en Viña del Mar. “Hemos estado cerca, perdimos finales, pero el sueño ahora sería quedarnos con la copa en Reñaca. Es un seven bien exigente, con equipos internacionales y un nivel bastante alto, pero si no lo hemos logrado aún, la presión es de los demás y tenemos todos las ganas de dejar la copa en casa”, aseguró.

De esta forma, las entradas para asistir al Rugby Seven Internacional de Viña del Mar 2024 by Tell ya se encuentran a la venta a través del sistema Passline, cuyos valores van desde los $5.000 hasta los $15.000. También, para los que quieran asistir durante las tres jornadas del certamen, existe un abono que se puede adquirir en $25.000, mientras que los niños de hasta ocho años tienen un 50% descuento en el ticket, y para los menores de cinco la entrada es completamente liberada.

Cabe destacar que, en esta ocasión, el Rugby Seven Internacional de Viña del Mar 2024 by Tell, será transmitido el día sábado 13 y domingo 14 por el canal 86 de Zapping Sports.

FIXTURES JORNADA A JORNADA



VIERNES 12 DE ENERO – QUALY

Ronda 1

15:00. Grupo C: Sporting “B” – Old Anglonians

15:25. Grupo B: Stade Francais – JOBS

15:50. Grupo A: Old Mack’s “B” – New Lions

Ronda 2

16:40. Grupo C: Sporting “B” – Lagartos

17:05. Grupo B: Stade Francais – Rucamanque

17:30. Grupo A: Old Mack’s “B” – Los Troncos

Ronda 3

18:20. Grupo C: Old Anglonians – Lagartos

18:45. Grupo B: JOBS – Rucamanque

19:10. Grupo A: New Lions – Los Troncos

SÁBADO 13 DE ENERO – FASE DE GRUPOS

Ronda 1

11:00. Grupo D: All Brads – Sporting

11:22. Grupo D: Alumni – Qualy 3

11:44. Grupo C: Liceo Mendoza – Old Reds

12:06. Grupo C: Old John’s – Qualy 2

12:28. Grupo B: Invitación Cuyo – DOBS

12:50. Grupo B: Old Boys – Qualy 1

13:12. Grupo A: Huazihul San Juan – PWCC

13:34. Grupo A: Old Mack’s – Qualy 4

Ronda 2

13:56. Grupo D: All Brads – Qualy 3

14:18. Grupo D: Alumni – Sporting

15:05. Grupo C: Liceo Mendoza – Qualy 2

15:27. Grupo C: Old John’s – Old Reds

15:49. Grupo B: Invitación Cuyo – Qualy 1

16:11. Grupo B: Old Boys – DOBS

16:33. Grupo A: Huazihul San Juan – Qualy 4

16:55. Grupo A: Old Mack’s – PWCC

Ronda 3

17:17. Grupo D: Sporting – Qualy 3

17:39. Grupo D: Alumni – All Brads

18:16. Grupo C: Old Reds – Qualy 2

18:38. Grupo C: Old John’s – Liceo Mendoza

19:00. Grupo B: DOBS – Qualy 1

19:22. Grupo B: Old Boys – Invitación Cuyo

19:44. Grupo A: PWCC – Qualy 4

20:06. Grupo A: Old Mack’s – Huazihul San Juan

DOMINGO 14 DE ENERO – PLAYOFFS

Cuartos de final

11:40. 9° lugar: 3° Grupo A vs. 4° Grupo D (1)

12:02. 9° lugar: 4° Grupo A vs. 3° Grupo D (2)

12:24. 9° lugar: 3° Grupo B vs. 4° Grupo C (3)

12:46. 9° lugar: Grupo B vs. 3° Grupo C (4)

13:08. Oro: 1° Grupo A vs. 2° Grupo D (5)

13:30. Oro: 2° Grupo A vs. 1° Grupo D (6)

13:52. Oro: 1° Grupo B vs. 2° Grupo C (7)

14:14. Oro: 2° Grupo B vs. 1° Grupo C (8)

Semifinales

14:56. 13° lugar: Perdedor 1 vs. Perdedor 2 (9)

15:18. 13° lugar: Perdedor 3 vs. Perdedor 4 (10)

15:40. 9° lugar: Ganador 1 vs. Ganador 2 (11)

16:02. 9° lugar: Ganador 3 vs. Ganador 4 (12)

16:24. 5° lugar: Perdedor 5 vs. Perdedor 6 (13)

16:46. 5° lugar: Perdedor 7 vs. Perdedor 8 (14)

17:08. Oro: Ganador 5 vs. Ganador 6 (15)

17:30. Oro: Ganador 7 vs. Ganador 8 (16)

Finales

18:12. 13° lugar: Ganador 9 vs. Ganador 10

18:34. 9° lugar – Copa de Bronce: Ganador 11 vs. Ganador 12

18:56. 5° lugar – Copa de Plata: Ganador 13 vs. Ganador 14

19:18. 3° lugar: Perdedor 15 vs. Perdedor 16

19:40. 1° lugar – Copa de Oro: Ganador 15 vs. Ganador 16

PURANOTICIA