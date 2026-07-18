Rublev frenó a Alejandro Tabilo en Bastad y lo dejó fuera de la final del ATP 250 de Suecia

El ruso Andrey Rublev, 16° del mundo y ex número cinco, le puso fin a la ilusión del tenista nacional Alejandro Tabilo (31°) y lo despachó en semifinales del ATP 205 de Bastad, en Suecia.

El chileno, quien llegó a esta instancia después del retiro de su contrincante en cuartos de final, cometió errores que no fue capaz de subsanar en el compromiso, inclinándose por parciales de 4-6, 6-4 y 4-6, después de dos horas y doce minutos de partido.

El eslavo se quedó con el saque de "Jano" en el tercer juego del primer set, y aunque el criollo trató de reaccionar, nunca estuvo cerca de emparejar el marcador, arrancando el duelo con un 6-4 en contra.

"Ale" levantó su nivel para el segundo episodio y consiguió un quiebre en el sexto game, encaminando lo que aparentaba ser una cómoda remontada, pero su rival reaccionó con una ruptura en el noveno juego para emparejar la contienda. Sin embargo, el nacional no perdió la concentración, rompió de vuelta y con un 6-4 llevó el partido a la tercera manga.

No obstante, el nacido en Toronto no fue capaz de sostener su servicio en el séptimo game, error que no pudo remediar y que a la postre le dio en bandeja el triunfo a Rublev.

De todas maneras, la aventura por tierras suecas le permitió al zurdo de 29 años escalar un puesto en el ranking en vivo, trepando hasta el trigésimo lugar de la clasificación.

Ahora, Tabilo se alista para competir en el ATP de Estoril, donde por su condición de tercer sembrado, avanzó directamente a octavos de final, donde espera por el ganador del choque entre el georgiano Nikoloz Basilashvili (135°) y el portugués Tiago Torres (430°).

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