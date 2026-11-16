Ronald Fuentes quiere continuar en U. Española, pero espera tener mayor incidencia en el próximo plantel

Unión Española tendrá que seguir una temporada más en el torneo de la Primera B, luego de que el cuadro hispano quedara fuera de la liguilla por el ascenso.

Pese al fracaso, el técnico del conjunto de colonia, Ronald Fuentes, manifestó su deseo de continuar en la banca del elenco rojo.

"No sé si hay proyecto, no depende de mí, pero me encantaría seguir. Ojalá tener un poco de ascendencia en la decisión de traer algunos jugadores", expresó el DT tras el triunfo ante Unión San Felipe.

"Estoy feliz en este club, me encanta, me siento partícipe. Me siento un hincha más de Unión Española. Sé que estamos al debe, es mi responsabilidad la parte futbolística", añadió el estratego.

Por último, el exseleccionado nacional agregó: "Pero siento que con otro plantel, con cierta característica de jugadores podríamos ser sin duda otro equipo".

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