Ronald Fuentes descarta renunciar a U. Española: "Tengo confianza en que vamos a sacar esto adelante"

Pésimo ha sido el arranque de Unión Española en el Campeonato Nacional 2023. El cuadro hispano marcha como colista absoluto del certamen con apenas dos puntos, tras dos empates y tres derrotas, que tienen al técnico Ronald Fuentes en la cuerda floja.

Sin embargo, a pesar del delicado momento, el estratego del conjunto "rojo" manifestó toda su confianza de revertir la situación y desacartó de manera tajante renunciar a la banca.

"Yo no voy a renunciar, yo tengo confianza en que vamos a sacar esto adelante, así que en ese aspecto no hay ninguna opción de renunciar", expresó el DT previo al cotejo de este sábado ante Deportes Copiapó.

"Tampoco pensamos que vamos a perder el partido, confío en que lo vamos a ganar y que de ahí en adelante será todo como tenemos presupuestado de ir mejorando, sentirnos más cómodos y que un resultado positivo nos dé el plus que necesitamos", añadió.

Sobre la cancha del estadio Santa Laura, a la cual regresan para ejercer como local, sostuvo: "No la he visto, pero confío en la gente del club que está trabajando ahí y Patricio Bustamante que está haciendo las mejoras, dicen que la cancha está en un 70 u 80 por ciento. Es cosa de tiempo, apareció el pasto, que se juegue este jueves y el sábado no será inconveniente. El viernes haremos un reconocimiento de la cancha como equipo, no dudo que estará en mejores condiciones".

Por último, sobre los precios de las entradas y el bajo rendimiento del equipo, comentó: "Es entendible que estén molestos, no se han dado los resultados que esperábamos".

PURANOTICIA