Ronald Fuentes cargó contra el arbitraje en partido de U. Española contra D. Copiapó : “Son un desastre"

Unión Española mantiene su ilusión y lucha por ingresar a la Liguilla de Ascenso en el torneo de la Primera B. El cuadro hispano derrotó el lunes por 1-0 a Deportes Copiapó en el estadio Santa Laura, en un polémico partido.

Es que a los 58 minutos, el árbitro Rodrigo Rivera le mostró tarjeta roja directa a Lucas Molina tras una agresión sin balón a Marcelo Filla, acción que dejó furioso al técnico del cuadro hispano, Ronald Fuentes.

"Son un desastre, son un desastre, loco. Ustedes tienen el fútbol pa' la cagá", fueron los gritos del DT que captó la transmisión de TNT Sports.

Tras la victoria, el adiestrador expresó más calmo: "Después de la expulsión, obviamente se hace todo mucho más complicado, pero defendimos bien, que era algo que nos estaba faltando. El orden, el orden. Sabíamos que iban a empezar a jugar a las pelotas largas y las segundas pelotas con López".

"Hoy (lunes) nestuvimos mucho más asertivos, mucho más concentrados y eso nos permitió llevarnos los tres puntos que nos da la ilusión todavía de poder estar en Liguilla", añadió.

Consignar que Unión Española sumó 39 puntos y quedó a solo una unidad de Deportes Copiapó, elenco que cierra la zona de clasificación a la Liguilla.

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