Roberto Tobar se cansa de los reclamos de Gustavo Quinteros y lo denuncia ante el Tribunal de Disciplina

Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP presentó una denuncia contra Gustavo Quinteros, director técnico de Colo-Colo, ante el Tribunal de Disciplina, debido a sus dichos sobre el arbitraje de Fernando Véjar en la Supercopa.

Sobre el juez central de dicho compromiso, el entrenador argentino aseguró que "contra mío no debe tener nada, porque nunca hablamos ni me lo crucé. Pero debe tener algo en contra de Colo-Colo. Después de ese partido con Palestino lo congelaron y lo vuelven a poner ahora en una final".

“Ojalá que el campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como esté. No sé si es malo o cobra a propósito contra Colo-Colo”, fue parte de sus dichos.

Al otrora réferi no le gustaron nada los dichos del estratega, y de inmediato respaldó a su excolega: "El desempeño de Fernando Vejar nos dejó muy satisfechos como Comisión de árbitros, ya que estuvo a la altura de una final muy competitiva y no incidió bajo ningún punto de vista en el resultado del encuentro".

En ese sentido, el exréferi tomó medidas concretas contra el adiestrador trasandino, debido a sus constantes críticas al arbitraje nacional, dice El Deportivo. Por lo demás, al interior de la comisión consideraron que los dichos de Quinteros pretendían menoscabar la imagen de Véjar.

Tobar denunció al técnico del "Cacique" basándose en el artículo primero, inciso segundo, del código de procedimiento y penalidades, que busca castigar a todos los que transgredan el principio de fairplay, que considera la buena fe deportiva.

Este jueves, el tribunal recibirá la denuncia contra Quinteros, y evaluará los pasos a seguir. Entre estor, se encuentran una citación al DT y discutir una eventual sanción, que podría oscilar entre una advertencia, o 50 partidos de suspensión.

