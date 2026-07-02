Roberto Tobar anuncia "tolerancia cero" a críticas de futbolistas y técnicos a árbitros

El caso de Javier Correa, delantero de Colo-Colo castigado con cuatro fechas de suspensión tras emitir duras críticas en contra del árbitro Nicolás Gamboa, sigue dando de que hablar en el fútbol nacional.

Ahora fue el jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, quien volvió a referirse a la polémica y emitió una inesperada autocrítica ante los cuestionamientos por situaciones similares a la del atacante albo que quedaron sin sanción por parte del Tribunal de Disciplina.

"En base a la experiencia que hemos tenido durante los últimos cuatro años, con declaraciones de jugadores y técnicos, hago una autocrítica por no haber procedido de manera correcta con otros actores", afirmó el exréferi a radio ADN.

En esa misma línea, el otrora juez FIFA advirtió que "desde ahora en adelante vamos a denunciar todo ese tipo de comentarios en el informe arbitral, todas estas declaraciones".

De todas maneras, aclaró que "nosotros no queremos prohibir que los técnicos o jugadores declaren, pero también merecemos respeto. Las críticas tienen que ser constructivas y no para denostar o humillar al arbitraje".

Por último, Tobar insistió en que "no queremos terminar el partido con un director técnico que nos descalifique, que ofrezca palabra de manera tendenciosa, que pueda denostar nuestro trabajo. Por eso, vamos a seguir procediendo de la misma forma".

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