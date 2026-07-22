Roberto Tobar aclara que la pausa de hidratación se implementará en Chile solo "en partidos con alta temperatura"

Terminó el Mundial 2026, el cual tuvo una serie de cambios reglamentarios, donde el más polémico fue la pausa de hidratación, la cual buscaba un descanso para los jugadores por el intenso calor en Norteamérica.

Sin embargo, la medida fue bastante criticada por interrumpir los partidos cuando estaban en los mejores momentos e incluir publicidad.

Ahora, con la cita planetaria finalizada, surge la duda sobre si esta determinación se implementará en el resto de las competiciones, incluyendo en el fútbol chileno.

Frente a esto, el jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, aclaró lo que pasará con esta singular medida.

"No habrá pausa de hidratación en el fútbol chileno. Salvo en el verano, en partidos con alta temperatura, donde se va a detener el juego", expresó en el programa "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports.