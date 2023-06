Roberto Gutiérrez advierte: "Si no encuentro un club este semestre, voy a dar un paso al costado"

Roberto Gutiérrez sigue inactivo en el fútbol profesional tras dejar Cobreloa, pero ya avisó que decidió dejar la actividad en caso de no concretarse una oferta de cara a esta segunda parte de la temporada 2023.



En conversación con El Mercurio, el ex goleador de Universidad Católica, Santiago Wanderers, Cobreloa, entre otros clubes, expresó: "Tuve algunas opciones a principios de año, pero no las tomé y decidí quedarme sin jugar este semestre. Estoy recuperado completamente y de una u otra forma me dieron ganas de volver a la actividad. Igualmente, hoy manejo dos opciones: seguir jugando o dar un paso al costado, eso lo tengo súper claro. Estoy entrenando en mi equipo de Curacaví de la Tercera División y también he estado jugando en mi club del barrio. Espero que aparezca alguna posibilidad".

"No hay posibilidades en el 'Chago' (Santiago Morning). Pero sí me gustaría estar cerca de Curacaví, jugando en Santiago o en otra localidad cercana. Acá tengo a mi familia establecida, mi señora me ha acompañado durante toda mi carrera y mi hija a sus siete años ha estado en todos los lugares donde me tocó jugar. Hoy está en el colegio y sacarla es complicado. El año pasado estuvimos en Calama y a ella le costó, estuvo con apoyo profesional por lo mismo. Hoy todo eso lo coloco en la balanza a la hora de decidir", añadió.

Gutiérrez, de paso también por Ñublense, Everton, entre otros, agregó: "Hoy lo primordial es estar cerca de Curacaví. He tenido conversaciones con equipos que no son cercanos a Santiago y han entendido mi postura".

"Si no tomo una opción este semestre, un club, voy a dar un paso al costado. Estoy haciendo también otras cosas, tengo proyectos inmobiliarios que estoy desarrollando, vinculados a loteos de terrenos... Veo difícil esperar otro semestre y en diciembre buscar un equipo", complementó.

PURANOTICIA