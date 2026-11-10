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River Plate tendría en carpeta a Erick Pulgar para reforzar el mediocampo en 2027

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El volante chileno, que renovó recientemente con Flamengo, es uno de los candidatos del cuadro argentino para fortalecer la zona media del campo.

River Plate tendría en carpeta a Erick Pulgar para reforzar el mediocampo en 2027
Martes 10 de noviembre de 2026 22:31
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Erick Pulgar, quien recientemente renovó su contrato con Flamengo hasta diciembre de 2029, apareció en la órbita de otro gigante sudamericano.

De acuerdo con DSports Radio Argentina, el chileno estaría entre los candidatos que baraja la dirigencia de River Plate para reforzar la mitad de la cancha con miras a la temporada 2027.

Eso sí, además del oriundo de Antofagasta, el citado medio apuntó que el cuadro trasandino también tendría en carpeta al volante Rodrigo Garro de Corinthians.

A ellos, según TyC Sports, se sumarían Guido Rodríguez (Valencia), Santiago Longo (Belgrano de Córdoba) y Exequiel Palacios, compañero de Marcelino Núñez en el Ipswich Town de Inglaterra.

Cabe recordar que tras la extensión del actual vínculo contractual del criollo, el "Mengao" subió su clausula de salida a 10 millones de dólares y el salario de Pulgar aumentó a 3,6 millones de la divisa estadounidense por año.

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