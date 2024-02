Ricardo Gareca y feroces críticas de Jaime Bayly: "Prefiero seguir con mi carrera"

Ricardo Gareca, nuevo entrenador de la Selección Chilena, dio una entrevista, en la que contó que ya se comunicó con referentes de la Roja de cara a la próxima fecha FIFA de marzo, y abrió la puerta a un regreso de Marcelo Díaz, quien fue marginado sobre el final del proceso de Juan Antonio Pizzi.

Pero en la entrevista con radio Cooperativa, el "Tigre" también respondió a la dura crítica que recibió por parte del famoso periodista y escritor peruano Jaime Bayly, quien lo calificó como "traidor" por dirigir a Chile.

"Estoy profundamente decepcionado de él. Ha traicionado a los hinchas peruanos y me incluyo. Hay rivalidades históricas que uno tiene que respetar", expresó hace semanas el comunicador en su canal de YouTube.

Consultado por los dichos, Gareca sostuvo que "Jaime Bayly es un periodista que admiro. Por la capacidad intelectual y de análisis que tiene. Lo he seguido mucho. En la pandemia también. Pero bueno, por los comentarios que me llegaron, se ve que no le gustó la decisión que tomé y forma parte de la opinión de él".

Además, añadió que "en cuanto a las opiniones, no soy de comentar porque, en general, somos materia opinable. Hay a quienes les gusta y a quienes no. Entonces no me meto en contra de las opiniones, son muy particulares. Prefiero seguir con mi carrera y no opinar de quien opina contra mí".

