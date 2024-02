Revelan la verdadera cifra que pagó Udinese a Colo-Colo para fichar a Damián Pizarro

Colo-Colo perderá a Damián Pizarro a mediados de este año tras ser vendido al Udinese de Italia en una millonaria cifra.

El delantero habría sido adquirido por el conjunto "bianconeri" en poco más de 3,8 millones de dólares por el 70% de su carta.

Esto generó una polémica, ya que el expresidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, disparó contra la administración de Alfredo Stöhwing por lo que a su juicio fue un bajo monto de venta.

"No me gustó para nada, no estuve de acuerdo, de hecho voté en contra. Encuentro que a Damián lo regalamos, así lo hice ver en el directorio, no era el momento para vender a Damián", aseguró el director de la concesionaria.

No obstante, este viernes el periodista italiano Nicolò Schira reveló cuál fue la verdadera cifra que canceló el cuadro friulano por los servicios del atacante.

De acuerdo a lo publicado por el comunicador en su cuenta de X, el conjunto italiano le pagó a los albos 6,5 millones de euros por el mismo porcentaje (70%).

Cabe recordar que Damián Pizarro firmará por cuatro temporada con el Udinese.

PURANOTICIA