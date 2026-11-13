República Dominicana ocupará el lugar de EE.UU. en el Mundial sub-17 y será rival de Chile

La FIFA confirmó a la selección que ocupará el lugar de Estados Unidos en el Mundial sub-17 que se disputará en Qatar.

El equipo nacional de las "barras y las estrellas" desistió de participar en el evento por motivos de seguridad asociados al conflicto bélico en Medio Oriente.

A través de un comunicado, el ente rector del fútbol mundial anunció que República Dominicana dirá presente en la cita planetaria.

“La FIFA espera con entusiasmo dar la bienvenida a la República Dominicana a Qatar, mientras los equipos participantes se preparan para el inicio del torneo el jueves 19 de noviembre”, señalaron.

La selección centroamericana será parte del Grupo J del certamen, misma zona en la que está Chile, junto a Argelia y Montenegro.

La clasificación de "Los Quisqueyanos" se explica por el segundo lugar que consiguió en las eliminatorias del Grupo E de la Concacaf.

Cabe señalar que la Roja debutará ante Argelia el sábado 21 de noviembre, a las 12:30 horas. Luego, enfrentará con los dominicanos el martes 24 de noviembre, a las 11:30 horas, y jugará con Montenegro el viernes 27, a las 12:00 horas.

(Imagen: Prensa Fedofútbol)

PURANOTICIA