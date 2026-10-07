Reprograman el partido suspendido por lluvia entre Colo-Colo y D. Puerto Montt por la Copa Chile

Colo-Colo y Deportes Puerto Montt debían definir el martes en el estadio Monumental la llave de cuartos de final de la Copa Chile, donde el "Cacique" llegaba con ventaja tras vencer por 1-0 en la ida disputada la semana pasada en el Chinquihue.

Sin embargo, la revancha no se pudo completar y el partido fue suspendido tras el primer tiempo, con triunfo parcial albo por 1-0, por las intensas lluvias que afectaron la cancha del reducto de Macul, pues el balón apenas podía circular.

Pero la ANFP ya resolvió rápidamente el futuro del cotejo y confirmó cuándo será la fecha de reprogramación de los 45 minutos restantes.

El organismo de Quilín definió que el complemento entre albos y sureños se reanude el próximo martes 20 de octubre a las 18:00 horas, en el mismo estadio Monumental.

Consignar que Colo-Colo está arriba 2-0 en el global y en caso de sellar la llave, en semfinales enfrentará a O'Higgins, que eliminó en cuartos de final a Deportes Concepción.

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