Reiteran que Charles Aránguiz no regresará a U. de Chile: "No existe ninguna negociación"

Desde hace rato que se viene hablando que Universidad de Chile quiere dar el golpe en este mercado invernal de fichajes del fútbol chileno trayendo de regreso a Charles Aránguiz, quien fue multicampeón con los azules entre 2011 y 2012.

Sin embargo, el anhelo del conjunto estudiantil está difícil de concretar, debido a que el bicampeón de América con la Roja tiene contrato con Internacional de Porto Alegre hasta junio de 2025 y el gran escollo sería rescindir anticipadamente su contrato.

Y en las últimas horas, André Cury, representante del "Príncipe" en Brasil, aclaró que por el momento no hay acercamientos desde los azules para repatriar al jugador.

"No existe de momento ninguna negociación para que el jugador deje el Beira Río", expresó el agente en declaraciones que recoge el sitio 'Revista Colorada'.

En la directiva del Inter de Porto Alegre también han refrendado dichas palabras. En tanto, el mandamás del conjunto gaúcho, Alessandro Barcellos, dijo en diálogo con AS Chile: "No voy a hablar, el tema ya está hablado, llevamos varias semanas con lo mismo. No va a salir".

PURANOTICIA