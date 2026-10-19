Ranking ATP: Caídas de Garin y Barrios marcan la actualización tras Shanghái mientras Jarry vuelve con un ascenso

Finalizó el Masters 1000 de Shanghái y la ATP actualizó nuevamente su ranking mundial, con resultados desfavorables para varios de los principales tenistas chilenos que compiten en el circuito.

Alejandro Tabilo, quien se mantiene como la primera raqueta nacional, sufrió un descenso de un puesto y ahora se ubica en el 31° lugar del mundo.

Por su parte, Cristian Garin y Tomás Barrios protagonizaron importantes caídas en la clasificación. El tenista nacido en Arica retrocedió 20 posiciones y quedó en el 151° puesto, mientras que el chillanejo descendió 23 escalones para situarse en el 155° lugar.

En contraste, Nicolás Jarry, quien este lunes regresará al circuito tras seis meses de ausencia, registró un ascenso de 13 puestos para ubicarse en la 854ª posición.

En cuanto al top ten, el italiano Jannik Sinner se mantiene en la cima del ranking. Sin embargo, el alemán Alexander Zverev podría terminar el año como nuevo número uno en las próximas semanas, debido a que el tenista de San Candido dio por finalizada su temporada 2026 por lesión.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 10.950 puntos (0)

2° Alexander Zverev (Alemania) 10.070 (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 5.610 (0)

4° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.720 (0)

5° Daniil Medvedev (Rusia) 3.660 (+1)

6° Flavio Cobolli (Italia) 3.640 (+1)

7° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.590 (-2)

8° Alex de Miñaur (Australia) 3.430 (+1)

9° Frances Tiafoe (Estados Unidos) 3.380 (+1)

10° Arthur Fils (Francia) 3.325 (+1)

RANKING DE LOS CHILENOS

31° Alejandro Tabilo 1.565 (-1)

151° Cristian Garin 371 (-20)

155° Tomás Barrios 364 (-23)

265° Matías Soto 208 (-13)

687° Daniel Núñez 48 (+11)

713° Nicolás Villalón 45 (-1)

804° Bastián Malla 35 (+9)

816° Benjamín Torrealba 34 (-9)

854° Nicolás Jarry 30 (+13)

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