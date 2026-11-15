Rangers desciende a Segunda División tras empatar con Deportes Santa Cruz

Rangers descendió a la Segunda División luego de empatar como visitante con Deportes Santa Cruz, aunque se le dio todo para haber hecho posible el milagro de mantener la categoría.

Los talquinos llegaron a este pleito con una misión exclusiva, ganar, porque cualquier otro resultado los condenaba a la pérdida de la categoría. Además, para salvarse, directamente precisaban que Unión Española derrotara como visitante a San Felipe, situación que inicialmente se dio, con el gol de Ángelo Araos a los cinco minutos para los hispanos.

Y la oportunidad de escapar a la pérdida de la categoría les llegó pronto. A los diez minutos, el arquero Juan Ignacio Dobboletta, en su afán de puñetear un centro frontal, impactó al delantero Ignacio Mesías, y aunque el defensa Braian Camisassa les anticipó y cabeceó el balón, el juez Cristián Garay, luego de recurrir al VAR, sancionó el penal.

La carga emocional para Alejandro Márquez era alta, porque sabía que si convertía, lograría de momento la salvación, pero le pegó recto y el portero evitó el gol de los piducanos con sus piernas.

La historia le seguía guiñando un ojo a los dirigidos de Ivo Basay durante los primeros 45'. En el valle del Aconcagua, Pablo Aránguiz aumentó de penal para Unión Española a los 27'. Dos minutos más tarde le invalidaron un gol a Valentín Perales de San Felipe, que antes del descanso descontó, también desde los doce pasos, por medio de Agustín Fontana.

Con ese 2-1 de los Rojos de Santa Laura, a los talquinos les bastaba sólo hacer un gol, y para aumentar los acontecimientos, previo al inicio de la segunda etapa, a su golero, Fabián Cerda, le llegó un rollo de papel, que no se extendió, en su cabeza y debió ser atendido. Incidentes que también sucedían en San Felipe.

La presión de los rojinegros se intensificó, pero sin la puntería que les permitiera abrir el marcador. Mientras Santa Cruz les hizo pasar susto a los 57' con un remate de volea dentro del área de Camisassa que Cerda manoteó al tiro de esquina y evitó el tanto de los locales.

Desde la región de Valparaíso llegó otra noticia favorable para el equipo de Basay con el gol de Felipe Masri a los 54'. Pero un cierre de torneo no puede estar exento del suspenso y Bairo Riveros descontó a los 67' para el "Uní-Uní". Aunque ese 3-2 seguía haciendo depender de sí a los rangerinos, que no podían vulnerar a Dobboletta.

Cuando se supo del 4-2 de Pablo Aránguiz, quedaban los seis minutos de adición y llegó el momento del todo o nada. Hacer posible el milagro o perder la categoría, pero la impericia en el ataque los condenó al descenso, luego de un año negativo, que sólo en los últimos meses les hizo pensar que era posible mantenerse en la categoría de plata de nuestro fútbol.

PURANOTICIA